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Skyrizon и DCH в третий раз обратились в АМКУ за разрешением на концентрацию акций ПАО “Мотор Сич”

Skyrizon и DCH в третий раз обратились в АМКУ за разрешением на концентрацию акций ПАО “Мотор Сич”

Киев  •  УНН

 • 11276 просмотра

КИЕВ. 28 рктября. УНН. Китайские инвесторы, представленные в Украине компанией Skyrizon, и их украинский партнер группа DCH в третий раз обратились в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для получения разрешения на концентрацию путем приобретения акций запорожского авиастроительного предприятия ПАО “Мотор Сич”. Об этом сообщается на официальном сайте DCH, передает УНН.

Как известно, в начале августа 2020 года китайские инвесторы “Мотор Сичи” и DCH заявили о сотрудничестве в сфере развития украинского авиастроения и о подаче совместной заявки в АМКУ. С тех пор АМКУ дважды возвращал документы под формальными предлогами без рассмотрения по сути.

Как полагают эксперты, АМКУ и его функционеры стали одними из ключевых исполнителей противоправной схемы по блокированию доступа китайских инвесторов к управлению ПАО “Мотор Сич”.

“Сколько бы веревочка не вилась, кому-то — и на уровне исполнителей, и на уровне руководства АМКУ — однажды придется ответить за диверсию и измену. Но не за надуманные дела по линии СБУ, а за реальный крах „Мотор Сичи“ и потерю Украиной целой отрасли авиастроения!”, — считает, к примеру, известный политический эксперт Вадим Карасев.

Такие действия Антимонопольного комитета в совокупности с линией поведения других органов власти (СБУ и ГПУ совместно наложивших 4 (!) ареста на акции ПАО “Мотор Сич”) привели к тому, что 4 сентября китайские инвесторы предприятия направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в 3,5 млрд дол. Действия Украины они квалифицируют как попытку экспроприацию их инвестиций, что является нарушением украино-китайского межправительственного соглашения о защите и взаимном поощрении инвестиционной деятельности.

Министерство юстиции Украины, по нашим данным, сформировало межведомственную рабочую группу для доарбитражного урегулирования спорной ситуации, в которую вошли, в том числе, представители АМКУ. Специалисты считают что консервация сложившейся ситуации, прежде всего, выгодна экс-владельцу “Мотор Сич” Вячеславу Богуслаеву: получив от китайцев около миллиарда долларов за акции и инвестиции на развитие, благодаря арестам акций он сохраняет фактический контроль над предприятием и за счет подконтрольных финансовых потоков коррупционным образом организовывает поддержку своей позиции со стороны отдельных властных структур.

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