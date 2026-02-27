$43.210.03
Ексклюзив
11:15 • 2954 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 6762 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 21940 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 38848 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 35061 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 35034 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30456 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 48148 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22546 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 110200 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Скринінг здоров'я 40+ пройшла вже перша тисяча українців, 54 тис. зареєструвалися на чекап

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що 1156 українців вже пройшли програму "Скринінгу здоров'я 40+", а 54 тисячі зареєструвалися на обстеження. Загалом 108 млн грн нараховано на рахунки учасників програми.

Скринінг здоров'я 40+ пройшла вже перша тисяча українців, 54 тис. зареєструвалися на чекап

Перша тисяча українців уже пройшли чекап за програмою "Скринінгу здоров'я 40+", повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Триває національна програма Скринінгу здоровʼя 40+. Уже нараховані 108 млн грн на рахунки для 54 тисяч українців, які зареєструвалися на проходження обстеження. Перші 1 156 українців уже пройшли Скринінг 40+

- написала Свириденко.

Зі слів Прем'єра, приймають учасників понад 1500 закладів охорони здоровʼя. Вони пройшли верифікацію Міністерства охорони здоровʼя і розміщені на порталі програми.

У межах програми скринінгу українці віком від 40 років мають змогу на ранніх етапах оцінити ризики для здоровʼя, зокрема серцево-судинних захворювань, розвитку цукрового діабету та стану психічного здоров’я. Програма активно працює, а запрошення продовжують надходити у "Дії".

Детальніше про те, як подати заявку, та перелік медичних закладів - на сайті МОЗ.

Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися01.01.26, 12:10 • 66071 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України