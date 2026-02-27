$43.210.03
Скрининг здоровья 40+ прошла уже первая тысяча украинцев, 54 тыс. зарегистрировались на чекап

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 1156 украинцев уже прошли программу "Скрининга здоровья 40+", а 54 тысячи зарегистрировались на обследование. В общей сложности 108 млн грн начислено на счета участников программы.

Скрининг здоровья 40+ прошла уже первая тысяча украинцев, 54 тыс. зарегистрировались на чекап

Первая тысяча украинцев уже прошли чекап по программе "Скрининга здоровья 40+", сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Продолжается национальная программа Скрининга здоровья 40+. Уже начислены 108 млн грн на счета для 54 тысяч украинцев, зарегистрировавшихся на прохождение обследования. Первые 1 156 украинцев уже прошли Скрининг 40+

- написала Свириденко.

По словам Премьера, принимают участников более 1500 учреждений здравоохранения. Они прошли верификацию Министерства здравоохранения и размещены на портале программы.

В рамках программы скрининга украинцы в возрасте от 40 лет имеют возможность на ранних этапах оценить риски для здоровья, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, развития сахарного диабета и состояния психического здоровья. Программа активно работает, а приглашения продолжают поступать в "Дії".

Подробнее о том, как подать заявку, и перечень медицинских учреждений - на сайте Минздрава.

Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться01.01.26, 12:10 • 66080 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины