Скільки загинуло медійників і працівників культури через російське вторгнення в Україну: озвучені цифри
Київ • УНН
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомляє про загибель 221 митця та 108 українських і іноземних медійників з початку повномасштабного вторгнення рф. Ці втрати становлять загрозу для свободи слова та демократичних цінностей.
В Україні з початку російського повномасштабного російського вторгнення загинуло 221 митця, а також 108 українських та іноземних медійників. Про це повідломляє УНН з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Деталі
Як зазначили у відомстві, систематичні злочини проти журналістів і медіа, які вчинили російські окупанти, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.
У міністерстві звернули увагу на важливість пам’ятати українських митців та журналістів, яких вбили росіяни, адже:
- збереження пам’яті про загиблих - це продовження їхньої справи;
- необхідно передати пам’ять про них нащадкам, щоб вони знали ціну та силу свободи, демократії та культури;
- боротьба за свободу та демократичні цінності об’єднує українців різних
поколінь;
- їхні мистецькі твори та журналістські матеріали - це скарби, які надихають
нові покоління митців та медійників;
- пам’ятаючи про загиблих, Україна посилює свій опір і наближає перемогу.
Повний перелік митців та працівникі культури, які загинули через російську повномасштабну агресію, доступний за посиланням.
Повний перелік медійників, які які загинули через російську повномасштабну агресію, доступний за посиланням.
Нагадаємо
В Україні понад 300 іноземців, військових і цивільних, вважають зниклими безвісти01.07.25, 16:53 • 985 переглядiв