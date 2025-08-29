$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 7780 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 22755 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 22823 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 34655 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 58434 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 59781 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 137635 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69537 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78453 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113755 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Скільки загинуло медійників і працівників культури через російське вторгнення в Україну: озвучені цифри

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомляє про загибель 221 митця та 108 українських і іноземних медійників з початку повномасштабного вторгнення рф. Ці втрати становлять загрозу для свободи слова та демократичних цінностей.

Скільки загинуло медійників і працівників культури через російське вторгнення в Україну: озвучені цифри

В Україні з початку російського повномасштабного російського вторгнення загинуло 221 митця, а також 108 українських та іноземних медійників. Про це повідломляє УНН з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, систематичні злочини проти журналістів і медіа, які вчинили російські окупанти, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.

У міністерстві звернули увагу на важливість пам’ятати українських митців та журналістів, яких вбили росіяни, адже:

  • збереження пам’яті про загиблих - це продовження їхньої справи;
    • необхідно передати пам’ять про них нащадкам, щоб вони знали ціну та силу свободи, демократії та культури;
      • боротьба за свободу та демократичні цінності об’єднує українців різних поколінь;
        • їхні мистецькі твори та журналістські матеріали - це скарби, які надихають нові покоління митців та медійників;
          • пам’ятаючи про загиблих, Україна посилює свій опір і наближає перемогу.

            Повний перелік митців та працівникі культури, які загинули через російську повномасштабну агресію, доступний за посиланням.

            Повний перелік медійників, які які загинули через російську повномасштабну агресію, доступний за посиланням.

            Нагадаємо

            В Україні понад 300 іноземців, військових і цивільних, вважають зниклими безвісти01.07.25, 16:53 • 985 переглядiв

            Євген Устименко

            СуспільствоВійна в Україні
            Україна