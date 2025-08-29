$41.260.06
Сколько погибло медийщиков и работников культуры из-за российского вторжения в Украину: озвучены цифры

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщает о гибели 221 деятеля искусства и 108 украинских и иностранных медийщиков с начала полномасштабного вторжения рф. Эти потери представляют угрозу для свободы слова и демократических ценностей.

Сколько погибло медийщиков и работников культуры из-за российского вторжения в Украину: озвучены цифры

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения погибли 221 деятель искусства, а также 108 украинских и иностранных медийщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Подробности

Как отметили в ведомстве, систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные российскими оккупантами, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека.

В министерстве обратили внимание на важность помнить украинских деятелей искусства и журналистов, которых убили россияне, ведь:

  • сохранение памяти о погибших - это продолжение их дела;
    • необходимо передать память о них потомкам, чтобы они знали цену и силу свободы, демократии и культуры;
      • борьба за свободу и демократические ценности объединяет украинцев разных поколений;
        • их художественные произведения и журналистские материалы - это сокровища, которые вдохновляют новые поколения деятелей искусства и медийщиков;
          • помня о погибших, Украина усиливает свое сопротивление и приближает победу.

            Полный перечень деятелей искусства и работников культуры, погибших из-за российской полномасштабной агрессии, доступен по ссылке.

            Полный перечень медийщиков, погибших из-за российской полномасштабной агрессии, доступен по ссылке.

            Напомним

            Евгений Устименко

            ОбществоВойна в Украине
            Украина