Сколько погибло медийщиков и работников культуры из-за российского вторжения в Украину: озвучены цифры
Киев • УНН
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщает о гибели 221 деятеля искусства и 108 украинских и иностранных медийщиков с начала полномасштабного вторжения рф. Эти потери представляют угрозу для свободы слова и демократических ценностей.
Подробности
Как отметили в ведомстве, систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные российскими оккупантами, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека.
В министерстве обратили внимание на важность помнить украинских деятелей искусства и журналистов, которых убили россияне, ведь:
- сохранение памяти о погибших - это продолжение их дела;
- необходимо передать память о них потомкам, чтобы они знали цену и силу свободы, демократии и культуры;
- борьба за свободу и демократические ценности объединяет украинцев разных
поколений;
- их художественные произведения и журналистские материалы - это сокровища, которые вдохновляют
новые поколения деятелей искусства и медийщиков;
- помня о погибших, Украина усиливает свое сопротивление и приближает победу.
Полный перечень деятелей искусства и работников культуры, погибших из-за российской полномасштабной агрессии, доступен по ссылке.
Полный перечень медийщиков, погибших из-за российской полномасштабной агрессии, доступен по ссылке.
