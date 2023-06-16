Скандал навколо "зношених" купюр: у НБУ запевняють, що найближчим часом це питання буде вирішено
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Ситуація щодо скарг українців на проблеми з обміном іноземних банкнот давніх років випуску і "зношених" буде найближчим часом вирішена. Про це повідомив член ради НБУ Василь Фурман під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Проблема найближчим часом буде вирішена...Ринок буде працювати, умовно, як було декілька місяців назад, коли цієї проблеми у нас не було», - сказав Фурман.
Деталі
Він зазначив, що дуже багато міфів у цьому питанні.
«Наприклад, перший міф, що купюри 1996 року не обмінюються», - зазначив Фурман.
Також він повідомив, що Національний банк на цьому тижні спілкувався з банківським фінансовими установами, і з банківськими установами.
«Була дискусія щодо цього питання, ключове в цій дискусії, що найближчим часом це питання буде вирішено. Люди не повинні переживати», - сказав Фурман.
Доповнення
У Верховній Раді почали розбиратися з питанням щодо “зношених” купюр у пунктах обміну валют. Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, 7 червня відбулося засідання комітету, на якому заслухали інформацію НБУ щодо заробітків обмінників на "зношених" купюрах.
10 червня повідомлялося, що Національний банк України повідомив, що збирається провести зустріч з учасниками ринку обміну валют з приводу скарг українців на проблеми з обміном іноземних банкнот давніх років випуску і "зношених".