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Скандал навколо "зношених" купюр: у НБУ запевняють, що найближчим часом це питання буде вирішено

Київ • УНН

 • 1496834 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Ситуація щодо скарг українців на проблеми з обміном іноземних банкнот давніх років випуску і "зношених" буде найближчим часом вирішена. Про це повідомив член ради НБУ Василь Фурман під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Скандал навколо "зношених" купюр: у НБУ запевняють, що найближчим часом це питання буде вирішено

Цитата

«Проблема найближчим часом буде вирішена...Ринок буде працювати, умовно, як було декілька місяців назад, коли цієї проблеми у нас не було», - сказав Фурман.

Деталі

Він зазначив, що дуже багато міфів у цьому питанні.

«Наприклад, перший міф, що купюри 1996 року не обмінюються», - зазначив Фурман.

Також він повідомив, що Національний банк на цьому тижні спілкувався з банківським фінансовими установами, і з банківськими установами.

«Була дискусія щодо цього питання, ключове в цій дискусії, що найближчим часом це питання буде вирішено. Люди не повинні переживати», - сказав Фурман.

Доповнення

У Верховній Раді почали розбиратися з питанням щодо “зношених” купюр у пунктах обміну валют. Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, 7 червня відбулося засідання комітету, на якому заслухали інформацію НБУ щодо заробітків обмінників на "зношених" купюрах.

10 червня повідомлялося, що Національний банк України повідомив, що збирається провести зустріч з учасниками ринку обміну валют з приводу скарг українців на проблеми з обміном іноземних банкнот давніх років випуску і "зношених".

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