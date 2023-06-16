Скандал вокруг "изношенных" купюр: в НБУ уверяют, что в ближайшее время этот вопрос будет решен

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«Проблема в ближайшее время будет решена...Рынок будет работать, условно, как было несколько месяцев назад, когда этой проблемы у нас не было», - сказал Фурман.

Детали

Он отметил, что очень много мифов в этом вопросе.

«Например, первый миф, что купюры 1996 года не обмениваются», - отметил Фурман.

Также он сообщил, что Национальный банк на этой неделе общался с банковским финансовыми учреждениями, и с банковскими учреждениями.

«Была дискуссия по этому вопросу, ключевое в этой дискуссии, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны переживать», - сказал Фурман.

Дополнение

В Верховной Раде начали разбираться с вопросом относительно “изношенных” купюр в пунктах обмена валют. Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, 7 июня состоялось заседание комитета, на котором заслушали информацию НБУ относительно заработков обменников на "изношенных" купюрах.

10 июня сообщалось, что Национальный банк Украины сообщил, что собирается провести встречу с участниками рынка обмена валют по поводу жалоб украинцев на проблемы с обменом иностранных банкнот давних годов выпуска и "изношенных".