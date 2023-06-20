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Син президента США Хантер Байден визнав себе винним у федеральних податкових звинуваченнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Хантер Байден визнав себе винним у федеральних податкових звинуваченнях і уклав угоду щодо звинувачення у володінні зброєю. Угода з прокурорами знаменує собою кульмінацію багаторічного розслідування Міністерства юстиції щодо сина президента США, пише УНН з посиланням на CNN

Син президента США Хантер Байден визнав себе винним у федеральних податкових звинуваченнях

Деталі

Хантер Байден, син президента Джо Байдена, визнає себе винним у двох податкових правопорушеннях і укладе угоду з федеральними прокурорами щодо кримінального звинувачення у володінні зброєю, повідомив у вівторок Департамент юстиції в судових матеріалах. Угода про визнання вини матиме негайні наслідки для президентських виборів 2024 року.

Звинувачення були детально викладені в кримінальній справі, поданій до окружного суду штату Делавер, де прокурор США Девід Вайс, призначений Дональдом Трампом, проводить розслідування, яке свого часу розглядало звинувачення у відмиванні грошей, іноземному лобіюванні та інші потенційні звинувачення.

Адвокат Хантера Байдена заявив у своїй заяві, що угода з федеральними прокурорами "вирішить" довготривале кримінальне розслідування Міністерства юстиції щодо сина президента.

Цитата

"Хантер візьме на себе відповідальність за два випадки несплати податків у встановлені терміни відповідно до угоди про визнання вини. Уряд також висуне обвинувачення у зберіганні вогнепальної зброї, яке буде предметом досудової угоди і не буде предметом угоди про визнання винуватості. Я знаю, що Хантер вважає важливим взяти на себе відповідальність за помилки, яких він припустився в період потрясінь і залежності в своєму житті. Він з нетерпінням чекає на продовження свого одужання і руху вперед", - сказав Крістофер Кларк.

У короткій заяві Білий дім зазначив, що Байдени "люблять свого сина".

"Президент і перша леді люблять свого сина і підтримують його, коли він продовжує відновлювати своє життя. У нас не буде ніяких подальших коментарів", - заявив прессекретар Білого дому Ян Самс.

Доповнення

Переговори щодо укладення угоди про визнання вини активізувалися в останні тижні. У квітні команда юристів Хантера Байдена домоглася зустрічі з Міністерством юстиції, де адвокати Хантера Байдена представили презентацію, в якій детально пояснили, чому, на їхню думку, Хантеру Байдену не повинні бути пред'явлені звинувачення. Частково їхній аргумент включав те, що Хантер Байден сплатив заборговані податки, включно зі штрафними санкціями.

Прокурори розслідували інцидент 2018 року, коли вогнепальна зброя, що належала Хантеру Байдену, була викинута його тодішньою дівчиною на смітник у Вілмінгтоні, повідомила особа, поінформована з цього питання. В інтерв'ю ЗМІ у 2021 році Хантер Байден розповів, що він був залежний від наркотиків, що підвищило ймовірність того, що він порушив федеральний закон, коли купував вогнепальну зброю.

Федеральний закон забороняє купувати вогнепальну зброю тим, хто вживає наркотики або є наркозалежним.

У травні республіканці в Палаті представників оприлюднили фінансові документи, в яких детально описано, як Хантер Байден та інші родичі президента отримали понад 10 мільйонів доларів з іноземних джерел у період між 2015 і 2017 роками. Республіканці в Палаті представників вказали на мережу підставних компаній, які використовувалися для транзакцій, як на доказ відмивання грошей і торгівлі впливом, в якій члени сім'ї президента торгували ім'ям Байдена, пише WSJ.

Республіканці в Палаті представників не виявили жодного прямого платежу президенту Байдену, який довгий час заперечував свою роль у ділових операціях своєї сім'ї.

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