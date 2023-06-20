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Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в федеральных налоговых обвинениях

Киев • УНН

 • 1486803 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Хантер Байден признал себя виновным в федеральных налоговых обвинениях и заключил сделку по обвинению во владении оружием. Сделка с прокурорами знаменует собой кульминацию многолетнего расследования Министерства юстиции в отношении сына президента США, пишет УНН со ссылкой на CNN

Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в федеральных налоговых обвинениях

Детали

Хантер Байден, сын президента Джо Байдена, признает себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключит сделку с федеральными прокурорами по уголовному обвинению во владении оружием, сообщил во вторник Департамент юстиции в судебных материалах. Соглашение о признании вины будет иметь немедленные последствия для президентских выборов 2024 года.

Обвинения были подробно изложены в уголовном деле, поданном в окружной суд штата Делавэр, где прокурор США Дэвид Вайс, назначенный Дональдом Трампом, проводит расследование, которое в свое время рассматривало обвинения в отмывании денег, иностранном лоббировании и другие потенциальные обвинения.

Адвокат Хантера Байдена заявил в своем заявлении, что сделка с федеральными прокурорами "решит" длительное уголовное расследование Министерства юстиции в отношении сына президента.

Цитата

"Хантер возьмет на себя ответственность за два случая неуплаты налогов в установленные сроки в соответствии с соглашением о признании вины. Правительство также выдвинет обвинение в хранении огнестрельного оружия, которое будет предметом досудебного соглашения и не будет предметом соглашения о признании вины. Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за ошибки, которые он допустил в период потрясений и зависимости в своей жизни. Он с нетерпением ждет продолжения своего выздоровления и движения вперед", - сказал Кристофер Кларк.

В кратком заявлении Белый дом отметил, что Байдены "любят своего сына".

"Президент и первая леди любят своего сына и поддерживают его, когда он продолжает восстанавливать свою жизнь. У нас не будет никаких дальнейших комментариев", - заявил пресс-секретарь Белого дома Ян Самс.

Дополнение

Переговоры по заключению соглашения о признании вины активизировались в последние недели. В апреле команда юристов Хантера Байдена добилась встречи с Министерством юстиции, где адвокаты Хантера Байдена представили презентацию, в которой подробно объяснили, почему, по их мнению, Хантеру Байдену не должны быть предъявлены обвинения. Частично их аргумент включал то, что Хантер Байден оплатил задолженность по налогам, включая штрафные санкции.

Прокуроры расследовали инцидент 2018 года, когда огнестрельное оружие, принадлежавшее Хантеру Байдену, было выброшено его тогдашней девушкой на помойку в Уилмингтоне, сообщил человек, информированный по этому вопросу. В интервью СМИ в 2021 году Хантер Байден рассказал, что он был зависим от наркотиков, что повысило вероятность того, что он нарушил федеральный закон, когда покупал огнестрельное оружие.

Федеральный закон запрещает покупать огнестрельное оружие тем, кто употребляет наркотики или является наркозависимым.

В мае республиканцы в Палате представителей обнародовали финансовые документы, в которых подробно описано, как Хантер Байден и другие родственники президента получили более 10 миллионов долларов из иностранных источников в период между 2015 и 2017 годами. Республиканцы в Палате представителей указали на сеть подставных компаний, которые использовались для транзакций, как на доказательство отмывания денег и торговли влиянием, в которой члены семьи президента торговали именем Байдена, пишет WSJ.

Республиканцы в Палате представителей не обнаружили ни одного прямого платежа президенту Байдену, который долгое время отрицал свою роль в деловых операциях своей семьи.

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