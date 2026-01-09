Сім людей, включаючи дитину, загинули на водоймах України з початку року - ДСНС
Київ • УНН
З початку 2026 року в Україні на водоймах загинули семеро людей, серед яких дитина 2023 року народження. ДСНС застерігає про крихкість льоду та нагадує правила безпеки.
Деталі
Під час брифінгу в Медіацентрі Україна пресофіцер Олександр Хорунжий заявив: підрозділам Служби вдалося врятувати 5 осіб, проте для багатьох нехтування правилами стало фатальним.
Зараз лід надто крихкий - ще немає стабільних морозів для безпечної риболовлі чи прогулянок
Хорунжий також нагадав:
- безпечна норма для однієї людини - від 7-10 см, для групи - 15-20 см;
- міцність льоду перевіряється тільки палицею. Категорично заборонено бити ногою;
- рухатися групою потрібно на відстані 5-6 метрів один від одного.
Нагадаємо
З суботи, 10 січня і до середи, 14 січня, в Україні подекуди мороз сягатиме -19 градусів вночі. Морози почнуться із західних областей і поширяться на південно-східні регіони.