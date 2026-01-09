$42.990.27
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 2812 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 6098 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 10118 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 7092 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 10181 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 6246 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11934 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12902 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 14012 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Сім людей, включаючи дитину, загинули на водоймах України з початку року - ДСНС

Київ • УНН

 • 32 перегляди

З початку 2026 року в Україні на водоймах загинули семеро людей, серед яких дитина 2023 року народження. ДСНС застерігає про крихкість льоду та нагадує правила безпеки.

Фото: ДСНС України

В Україні з початку 2026 року на водоймах загинули семеро людей, серед них - дитина 2023 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Під час брифінгу в Медіацентрі Україна пресофіцер Олександр Хорунжий заявив: підрозділам Служби вдалося врятувати 5 осіб, проте для багатьох нехтування правилами стало фатальним.

Зараз лід надто крихкий - ще немає стабільних морозів для безпечної риболовлі чи прогулянок

- заявив він.

Хорунжий також нагадав:

  • безпечна норма для однієї людини - від 7-10 см, для групи - 15-20 см;
    • міцність льоду перевіряється тільки палицею. Категорично заборонено бити ногою;
      • рухатися групою потрібно на відстані 5-6 метрів один від одного.

        Нагадаємо

        З суботи, 10 січня і до середи, 14 січня, в Україні подекуди мороз сягатиме -19 градусів вночі. Морози почнуться із західних областей і поширяться на південно-східні регіони.

        Євген Устименко

