Сім людей, включаючи дитину, загинули на водоймах України з початку року - ДСНС

В Україні з початку 2026 року на водоймах загинули семеро людей, серед них - дитина 2023 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Під час брифінгу в Медіацентрі Україна пресофіцер Олександр Хорунжий заявив: підрозділам Служби вдалося врятувати 5 осіб, проте для багатьох нехтування правилами стало фатальним.

Зараз лід надто крихкий - ще немає стабільних морозів для безпечної риболовлі чи прогулянок