В Україні подекуди очікується 19-градусний мороз: синоптик дала прогноз

$42.990.27
50.180.25
ukenru
Ексклюзив
12:35 • 1956 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
11:53 • 7162 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 9968 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 11737 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 10358 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 11910 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 13213 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 21052 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
9 січня, 06:46 • 23847 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 73777 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4м/с
88%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури9 січня, 03:31 • 8598 перегляди
Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться9 січня, 05:44 • 4858 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 27630 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 20235 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 17466 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 46025 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 73757 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 49212 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 72011 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 98372 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Львівська область
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Львів
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 52319 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 55066 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 77255 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 95859 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 136621 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
FIFA (серія відеоігор)

В Україні подекуди очікується 19-градусний мороз: синоптик дала прогноз

Київ • УНН

 • 278 перегляди

В Україні очікується значне зниження температури до 14 січня, місцями до -19 градусів вночі. Морози почнуться із західних областей і поширяться на південно-східні регіони.

В Україні подекуди очікується 19-градусний мороз: синоптик дала прогноз

Від завтра і до 14 січня в Україні подекуди мороз сягатиме -19 градусів вночі, на брифінгу в Медіацентрі Україна сказала начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.  

Деталі

З її слів, циклон, який приніс дощі та ожеледь, вже покидає територію України.

Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр09.01.26, 11:48 • 11910 переглядiв

Уже від завтра температура повітря в Україні буде знижуватися. Зниження температури почнеться із західних областей і до кінця тижня дістанеться південно-східних регіонів. Подекуди температура вночі сягатиме -19 градусів морозу

- сказала Птуха.

Сніг, хуртовини та ожеледиця: якою буде погода в Україні 9 січня09.01.26, 06:59 • 3178 переглядiв

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна