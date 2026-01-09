В Україні подекуди очікується 19-градусний мороз: синоптик дала прогноз

Від завтра і до 14 січня в Україні подекуди мороз сягатиме -19 градусів вночі, на брифінгу в Медіацентрі Україна сказала начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

Деталі

З її слів, циклон, який приніс дощі та ожеледь, вже покидає територію України.

Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр

Уже від завтра температура повітря в Україні буде знижуватися. Зниження температури почнеться із західних областей і до кінця тижня дістанеться південно-східних регіонів. Подекуди температура вночі сягатиме -19 градусів морозу - сказала Птуха.

Сніг, хуртовини та ожеледиця: якою буде погода в Україні 9 січня