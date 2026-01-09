В Украине местами ожидается 19-градусный мороз: синоптик дала прогноз
Киев • УНН
В Украине ожидается значительное снижение температуры до 14 января, местами до -19 градусов ночью. Морозы начнутся с западных областей и распространятся на юго-восточные регионы.
С завтрашнего дня и до 14 января в Украине местами мороз будет достигать -19 градусов ночью, сказала на брифинге в Медиацентре Украина начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.
Детали
По ее словам, циклон, принесший дожди и гололед, уже покидает территорию Украины.
Уже с завтрашнего дня температура воздуха в Украине будет снижаться. Снижение температуры начнется с западных областей и к концу недели достигнет юго-восточных регионов. Местами температура ночью будет достигать -19 градусов мороза
