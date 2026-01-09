В Украине местами ожидается 19-градусный мороз: синоптик дала прогноз

$42.990.27
Эксклюзив
12:35 • 1876 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
11:53 • 6974 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 9774 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 11642 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 10279 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 11863 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 13189 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 21040 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
9 января, 06:46 • 23844 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 73690 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших, повреждение инфраструктуры9 января, 03:31 • 8154 просмотра
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 4738 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 27406 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД07:16 • 19993 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 17210 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 45984 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 73715 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 49170 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 71966 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 98321 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 52295 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 55027 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 77226 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 95828 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 136592 просмотра
В Украине местами ожидается 19-градусный мороз: синоптик дала прогноз

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В Украине ожидается значительное снижение температуры до 14 января, местами до -19 градусов ночью. Морозы начнутся с западных областей и распространятся на юго-восточные регионы.

В Украине местами ожидается 19-градусный мороз: синоптик дала прогноз

С завтрашнего дня и до 14 января в Украине местами мороз будет достигать -19 градусов ночью, сказала на брифинге в Медиацентре Украина начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.  

Детали

По ее словам, циклон, принесший дожди и гололед, уже покидает территорию Украины.

Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьер09.01.26, 11:48 • 11875 просмотров

Уже с завтрашнего дня температура воздуха в Украине будет снижаться. Снижение температуры начнется с западных областей и к концу недели достигнет юго-восточных регионов. Местами температура ночью будет достигать -19 градусов мороза

- сказала Птуха.

Снег, метели и гололедица: какой будет погода в Украине 9 января09.01.26, 06:59 • 3176 просмотров

Юлия Шрамко

