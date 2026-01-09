$42.990.27
Семь человек, включая ребенка, погибли на водоемах Украины с начала года - ГСЧС

Киев • УНН

 • 46 просмотра

С начала 2026 года в Украине на водоемах погибли семь человек, среди которых ребенок 2023 года рождения. ГСЧС предостерегает о хрупкости льда и напоминает правила безопасности.

Семь человек, включая ребенка, погибли на водоемах Украины с начала года - ГСЧС
Фото: ГСЧС Украины

В Украине с начала 2026 года на водоемах погибли семь человек, среди них - ребенок 2023 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Подробности

Во время брифинга в Медиацентре Украина пресс-офицер Александр Хорунжий заявил: подразделениям Службы удалось спасти 5 человек, однако для многих пренебрежение правилами стало фатальным.

Сейчас лед слишком хрупкий - еще нет стабильных морозов для безопасной рыбалки или прогулок

- заявил он.

Хорунжий также напомнил:

  • безопасная норма для одного человека - от 7-10 см, для группы - 15-20 см;
    • прочность льда проверяется только палкой. Категорически запрещено бить ногой;
      • двигаться группой нужно на расстоянии 5-6 метров друг от друга.

        Напомним

        С субботы, 10 января и до среды, 14 января, в Украине местами мороз будет достигать -19 градусов ночью. Морозы начнутся с западных областей и распространятся на юго-восточные регионы.

        Евгений Устименко

