Семь человек, включая ребенка, погибли на водоемах Украины с начала года - ГСЧС

В Украине с начала 2026 года на водоемах погибли семь человек, среди них - ребенок 2023 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Во время брифинга в Медиацентре Украина пресс-офицер Александр Хорунжий заявил: подразделениям Службы удалось спасти 5 человек, однако для многих пренебрежение правилами стало фатальным.

Сейчас лед слишком хрупкий - еще нет стабильных морозов для безопасной рыбалки или прогулок