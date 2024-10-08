Сім лікарень в Бейруті опинилися у заборонених зонах через накази ізраїльських військових
Київ • УНН
Ізраїльські військові встановили заборонені зони в південних передмістях Бейрута, де опинилися щонайменше сім лікарень. Зони охоплюють 9 кв. км, включаючи житлові квартали та резиденцію Хезболли.
Сім лікарень виявилися в заборонених зонах в Бейруті через укази ізраїльських військових. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Щонайменше сім лікарень, зокрема лікарня Аль-Рассул Аль-Азам і лікарня Св. Терези, опинилися у заборонених зонах, встановлених ізраїльськими військовими в південних передмістях Бейрута.
Заборонені зони охоплюють приблизно 9 квадратних кілометрів (3,4 квадратних миль) у південному передмісті столиці Лівану, де розташовані житлові квартали та резиденція влади Хезболли.
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