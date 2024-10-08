Семь больниц в Бейруте оказались в запретных зонах из-за приказов израильских военных

Семь больниц оказались в запрещенных зонах в Бейруте из-за указов израильских военных. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По меньшей мере семь больниц, в том числе больница Аль-Рассул Аль-Азам и больница Св. Терезы, оказались в запретных зонах, установленных израильскими военными в южных пригородах Бейрута.

Запретные зоны охватывают примерно 9 квадратных километров (3,4 квадратных миль) в южном пригороде столицы Ливана, где расположены жилые кварталы и резиденция власти Хезболлы.

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