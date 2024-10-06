В результате вероятного удара Израиля по мечети в секторе Газа, погибли десятки людей - СМИ

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  131500 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  146330 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  147217 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  145542 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  116770 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  104951 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  122590 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123784 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124087 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124437 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате вероятного удара Израиля по мечети в секторе Газа, погибли десятки людей - СМИ

В результате вероятного удара Израиля по мечети в секторе Газа, погибли десятки людей - СМИ

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 07:07  •  5641 просмотра

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В результате израильского удара по мечети в Дейр-аль-Бала погиб 21 человек. ЦАХАЛ утверждает, что атаковал командный центр ХАМАС, расположенный в здании бывшей мечети.

В результате израильского обстрела мечети в городе Дейр-аль-Бала в центральной части сектора Газа, погибли 21 человек. Передает CNN и France24 со ссылкой на местную гражданскую оборону и больницу «Аль-Акса», сообщает УНН.

В результате израильского удара по мечети, которая использовалась как убежище для перемещенных лиц в Дейр-аль-Балах (центральная часть Газы), 21 человек погиб.

Количество погибших возросло до 21, есть большое количество раненых в результате обстрела (израильской) армией мечети, которая приютила перемещенных лиц перед входом в больницу мучеников Аль-Акса в Дейр-аль-Балах, в центре сектора Газа

- заявил представитель гражданской обороны Газы Махмуд Бассал (Mahmoud Bassal).

ЦАХАЛ: был нанесен «точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в здании, которое ранее использовалось как мечеть Шухада аль-Акса в районе Дейр-аль-Бала».

Израиль мог нанести удар по российской авиабазе в Сирии, чтобы уничтожить предназначенное для "Хезболлы" оружие - СМИ3 октября 2024, 14:02 • 15118 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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