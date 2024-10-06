В результате вероятного удара Израиля по мечети в секторе Газа, погибли десятки людей - СМИ

В результате израильского обстрела мечети в городе Дейр-аль-Бала в центральной части сектора Газа, погибли 21 человек. Передает CNN и France24 со ссылкой на местную гражданскую оборону и больницу «Аль-Акса», сообщает УНН.

В результате израильского удара по мечети, которая использовалась как убежище для перемещенных лиц в Дейр-аль-Балах (центральная часть Газы), 21 человек погиб.

Количество погибших возросло до 21, есть большое количество раненых в результате обстрела (израильской) армией мечети, которая приютила перемещенных лиц перед входом в больницу мучеников Аль-Акса в Дейр-аль-Балах, в центре сектора Газа - заявил представитель гражданской обороны Газы Махмуд Бассал (Mahmoud Bassal).

ЦАХАЛ: был нанесен «точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в здании, которое ранее использовалось как мечеть Шухада аль-Акса в районе Дейр-аль-Бала».

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