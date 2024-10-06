Унаслідок імовірного удару Ізраїлю по мечеті у секторі Газа, десятки людей загинули - ЗМІ
Київ • УНН
Внаслідок ізраїльського удару по мечеті в Дейр-аль-Бала загинула 21 людина. ЦАХАЛ стверджує, що атакував командний центр ХАМАС, розташований у будівлі колишньої мечеті.
В результаті ізраїльського обстрілу мечеті в місті Дейр-аль-Бала в центральній частині сектора Газа, загинули 21 людина. Передає CNN та France24 з посиланням на місцеву цивільну оборону і лікарню "Аль-Акса", повідомляє УНН.
В результаті ізраїльського удару по мечеті, яка використовувалася як притулок для переміщених осіб в Дейр-аль-Балах (центральна частина Гази), 21 людина загинула.
Кількість загиблих зросла до 21, є велика кількість поранених в результаті обстрілу (ізраїльською) армією мечеті, яка прихистила переміщених осіб перед входом до лікарні мучеників Аль-Акса в Дейр-аль-Балах, в центрі сектора Газа
ЦАХАЛ: було завдано "точного удару по терористах ХАМАС, які діяли в командно-контрольному центрі, розташованому в будівлі, яка раніше використовувалася як мечеть Шухада аль-Акса в районі Дейр-аль-Бала".
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