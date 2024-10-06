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Унаслідок імовірного удару Ізраїлю по мечеті у секторі Газа, десятки людей загинули - ЗМІ

Унаслідок імовірного удару Ізраїлю по мечеті у секторі Газа, десятки людей загинули - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19698 перегляди

Внаслідок ізраїльського удару по мечеті в Дейр-аль-Бала загинула 21 людина. ЦАХАЛ стверджує, що атакував командний центр ХАМАС, розташований у будівлі колишньої мечеті.

В результаті ізраїльського обстрілу мечеті в місті Дейр-аль-Бала в центральній частині сектора Газа, загинули 21 людина. Передає CNN та France24 з посиланням на місцеву цивільну оборону і лікарню "Аль-Акса", повідомляє УНН.

В результаті ізраїльського удару по мечеті, яка використовувалася як притулок для переміщених осіб в Дейр-аль-Балах (центральна частина Гази), 21 людина загинула.

Кількість загиблих зросла до 21, є велика кількість поранених в результаті обстрілу (ізраїльською) армією мечеті, яка прихистила переміщених осіб перед входом до лікарні мучеників Аль-Акса в Дейр-аль-Балах, в центрі сектора Газа

- заявив речник цивільної оборони Гази Махмуд Бассал (Mahmoud Bassal).

ЦАХАЛ: було завдано "точного удару по терористах ХАМАС, які діяли в командно-контрольному центрі, розташованому в будівлі, яка раніше використовувалася як мечеть Шухада аль-Акса в районі Дейр-аль-Бала".

Ізраїль міг завдати удару по російській авіабазі у Сирії, щоб знищити призначену для "Хезболли" зброю - ЗМІ 03.10.24, 17:02 • 16194 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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