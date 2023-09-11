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Сили оборони мали частковий успіх в районі Новомайорське - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. На сході противник зосереджував зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області. Однак Сили оборони не дають ворогу здійснити його плани, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

“Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Керамік, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донецької області. В результаті штурмових дій Сили оборони зайняли частину Опитного та мають частковий успіх в районі Новомайорське. Але, ситуація дуже мінлива. Тривають бої та можлива зміна позицій і самої ситуації”, - написала Маляр у Telegram.

На Куп’янському напрямку тривають бої. Силами оборони успішно відбито атаки противника в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник продовжує перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Берестове Харківської області та Новосселівське, Новоєгорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог прагне зупинити наш наступ. З цією метою безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка Донецької області.

Доповнення

Українські війська мали певний успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку.

Збройні Сили України протягом минулого тижня звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку. Загалом за час наступальних операцій під Бахмутом українські війська звільнили вже 49 кв. км території.

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