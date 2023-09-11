Силы обороны имели частичный успех в районе Новомайорского - Минобороны

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. На востоке противник сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Однако Силы обороны не дают врагу осуществить его планы, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.

Цитата

“Враг вел безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка Донецкой области. В результате штурмовых действий Силы обороны заняли часть Опытного и имеют частичный успех в районе Новомайорское. Но, ситуация очень изменчива. Продолжаются бои и возможна смена позиций и самой ситуации”, - написала Маляр в Telegram.

На Купянском направлении продолжаются бои. Силами обороны успешно отбиты атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник продолжает перегруппировку войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Новоегоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг стремится остановить наше наступление. С этой целью безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Зализнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка Донецкой области.

Дополнение

Украинские войска имели определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Вооруженные Силы Украины в течение прошлой недели освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении. Всего за время наступательных операций под Бахмутом украинские войска освободили уже 49 кв. км территории.

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