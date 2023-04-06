Сі Цзіньпін: усі країни повинні поважати нерозповсюдження ядерної зброї

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"Глава Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Пекіні закликав усі країни поважати міжнародні угоди щодо нерозповсюдження ядерної зброї", - повідомляє видання.

На зустрічі в четвер Сі і Макрон погодилися з тим, що ядерна зброя не повинна використовуватися у війні в Україні, на тлі того, як президент Франції закликав свого китайського колегу «привести росію до тями», вказує видання.

Як зазначає Reuters, Сі сказав, що всі країни повинні поважати зобов'язання щодо невикористання ядерної зброї та "не можна вести ядерну війну", не згадуючи росію. Він закликав міжнародне співтовариство "утриматися від будь-яких дій, які призведуть до подальшого погіршення кризи або навіть до її виходу з-під контролю".

Китайська CGTN повідомила, що Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий приєднатися до Франції у заклику до міжнародної спільноти уникнути ескалації "кризи" в Україні, на тлі того, як Пекін прагне сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню.

В офійному пресрелізі, поширеному посольством Китаю у ЄС, зазначається що "Сі підтвердив відданість Китаю сприянню мирним переговорам та політичному врегулюванню української кризи". А з приводу ядерної зброї офіційна заява звучить так: "Китай готовий звернутися до міжнародної спільноти із спільним із Францією закликом (...) щиро дотримуватись урочистої обіцянки про те, що ядерна зброя не повинна використовуватися і ядерні війни не повинні вестися, виступати проти використання біологічної зброї за будь-яких обставин і проти збройних нападів на атомні електростанції чи інші цивільні ядерні об’єкти".

Водночас Politico зауважує, що "глава Китаю Сі Цзіньпін не виявив жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни росії проти України після переговорів у четвер з французьким колегою Еммануелем Макроном". І що Макрону нібито "не вдалося розчулити" Сі.

Видання посилається на заяву Сі на зустрічі з Макроном, вказуючи, що китайський лідер "дотримувався своєї давньої позиції щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну", заявивши, що "всі сторони" мають "обґрунтовану стурбованість щодо безпеки" - і, як видалося виданню, "не натякнув, що використає свій вплив для допомогти припинити конфлікт".

"Китай готовий спільно з Францією закликати міжнародне співтовариство зберігати раціональність і спокій", - так далеко зайшов китайський лідер під час прес-конференції в Домі народніх зборів у Пекіні, зауважує видання.

"Мирні переговори мають бути відновлені якнайшвидше, беручи до уваги обґрунтовані занепокоєння щодо безпеки всіх сторін із посиланням на Статут ООН… прагнучи політичного вирішення та побудови збалансованої, ефективної та сталої структури європейської безпеки", - додав він, виступаючи поруч із Макрон.

На пресконференції Макрон закликав Сі різко засудити агресію росії проти України.

"Говорити про мир і стабільність означає говорити про війну, яку веде росія проти України. Ви зробили кілька важливих коментарів. Це війна, до якої залучено всіх нас, тому що член Ради безпеки вирішив порушити Статут ООН. Ми не можемо цього прийняти", – сказав Макрон.

Він також розкритикував погрозу росії розмістити ядерну зброю в білорусі як "невідповідну" міжнародним ядерним угодам.

Сі при цьому говорив про необхідність для воюючих сторін "захищати жертв, включаючи жінок і дітей", що сталося після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна через його роль у незаконному переміщенні українських дітей до росії. Однак Сі не згадав росію у своєму виступі, вказує Politico.

У четвер Сі також провів переговори з Макроном і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яку Макрон запросив продемонструвати європейську єдність, але яка не братиме участі в багатьох заходах між лідерами Китаю та Франції.

Нагадаємо

путін на державному телебаченні 25 березня зробив заяву про свої плани розміщення тактичної ядерної зброї у сусідній білорусі.