Си Цзиньпин: все страны должны уважать нераспространение ядерного оружия

Детали

"Глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине призвал все страны уважать международные соглашения о нераспространении ядерного оружия", - сообщает издание.

На встрече в четверг Си и Макрон согласились с тем, что ядерное оружие не должно использоваться в войне в Украине, на фоне того, как президент Франции призвал своего китайского коллегу «привести россию в чувство», отмечает издание.

Как отмечает Reuters, Си сказал, что все страны должны уважать обязательства по неиспользованию ядерного оружия и "нельзя вести ядерную войну", не упоминая россию. Он призвал международное сообщество "воздержаться от любых действий, которые приведут к дальнейшему ухудшению кризиса или даже к его выходу из-под контроля".

Китайская CGTN сообщила, что Си Цзиньпин заявил, что Китай готов присоединиться к Франции в призыве к международному сообществу избежать эскалации "кризиса" в Украине, на фоне того, как Пекин стремится способствовать мирным переговорам и политическому урегулированию.

В официальном пресс-релизе, распространенном посольством Китая в ЕС, отмечается, что "Си подтвердил приверженность Китая содействию мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса".

А по поводу ядерного оружия официальное заявление звучит так: "Китай готов обратиться к международному сообществу с общим с Францией призывом (...) искренне соблюдать торжественное обещание о том, что ядерное оружие не должно использоваться и ядерные войны не должны вестись, выступать против использования биологического оружия в любых обстоятельствах и против вооруженных нападений на атомные электростанции или другие гражданские ядерные объекты".

В то же время Politico отмечает, что "глава Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции в отношении войны россии против Украины после переговоров в четверг с французским коллегой Эммануэлем Макроном". И что Макрону якобы "не удалось растрогать" Си.

Издание ссылается на заявление Си на встрече с Макроном, указывая, что китайский лидер "придерживался своей давней позиции относительно полномасштабного вторжения россии в Украину", заявив, что "все стороны" имеют "обоснованную обеспокоенность в отношении безопасности" - и, как показалось изданию, "не намекнул, что использует свое влияние для помочь прекратить конфликт".

"Китай готов совместно с Францией призвать международное сообщество сохранять рациональность и спокойствие", - так далеко зашел китайский лидер во время пресс-конференции в Доме народного собрания в Пекине, отмечает издание.

"Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, принимая во внимание обоснованные опасения относительно безопасности всех сторон со ссылкой на Устав ООН… стремясь к политическому решению и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - добавил он, выступая рядом с Макроном.

На пресс-конференции Макрон призвал Си резко осудить агрессию россии против Украины.

"Говорить о мире и стабильности означает говорить о войне, которую ведет россия против Украины. Вы сделали несколько важных комментариев. Это война, в которую вовлечены все мы, потому что член Совета безопасности решил нарушить Устав ООН. Мы не можем этого принять", – сказал Макрон.

Он также раскритиковал угрозу россии разместить ядерное оружие в беларуси как "несоответствующую" международным ядерным соглашениям.

Си при этом говорил о необходимости для воюющих сторон "защищать жертв, включая женщин и детей", что произошло после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина из-за его роли в незаконном перемещении украинских детей в россию. Однако Си не упомянул россию в своем выступлении, указывает Politico.

В четверг Си также провел переговоры с Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которую Макрон пригласил продемонстрировать европейское единство, но не участвующее во многих мероприятиях между лидерами Китая и Франции.

Напомним

путин на государственном телевидении 25 марта сделал заявление о своих планах размещения тактического ядерного оружия в соседнем белорусе.