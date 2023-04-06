Си Цзиньпин: все страны должны уважать нераспространение ядерного оружия

ukru
13:08 • 12239 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 26870 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 37803 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104664 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131927 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121107 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134945 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117134 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131522 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125389 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137487 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120062 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122667 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118593 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 116387 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214686 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 245312 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184609 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190414 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 226031 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 15247 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 82917 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112790 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120839 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136310 просмотра
Актуальное
Си Цзиньпин: все страны должны уважать нераспространение ядерного оружия

Си Цзиньпин: все страны должны уважать нераспространение ядерного оружия

Киев • УНН

 • 2659152 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин призвал все страны придерживаться международных соглашений о нераспространении ядерного оружия на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Пекине, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

"Глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине призвал все страны уважать международные соглашения о нераспространении ядерного оружия", - сообщает издание.

На встрече в четверг Си и Макрон согласились с тем, что ядерное оружие не должно использоваться в войне в Украине, на фоне того, как президент Франции призвал своего китайского коллегу «привести россию в чувство», отмечает издание.

Как отмечает Reuters, Си сказал, что все страны должны уважать обязательства по неиспользованию ядерного оружия и "нельзя вести ядерную войну", не упоминая россию. Он призвал международное сообщество "воздержаться от любых действий, которые приведут к дальнейшему ухудшению кризиса или даже к его выходу из-под контроля".

Китайская CGTN сообщила, что Си Цзиньпин заявил, что Китай готов присоединиться к Франции в призыве к международному сообществу избежать эскалации "кризиса" в Украине, на фоне того, как Пекин стремится способствовать мирным переговорам и политическому урегулированию.

В официальном пресс-релизе, распространенном посольством Китая в ЕС, отмечается, что "Си подтвердил приверженность Китая содействию мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса".

А по поводу ядерного оружия официальное заявление звучит так: "Китай готов обратиться к международному сообществу с общим с Францией призывом (...) искренне соблюдать торжественное обещание о том, что ядерное оружие не должно использоваться и ядерные войны не должны вестись, выступать против использования биологического оружия в любых обстоятельствах и против вооруженных нападений на атомные электростанции или другие гражданские ядерные объекты".

В то же время Politico отмечает, что "глава Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции в отношении войны россии против Украины после переговоров в четверг с французским коллегой Эммануэлем Макроном". И что Макрону якобы "не удалось растрогать" Си. 

Издание ссылается на заявление Си на встрече с Макроном, указывая, что китайский лидер "придерживался своей давней позиции относительно полномасштабного вторжения россии в Украину", заявив, что "все стороны" имеют "обоснованную обеспокоенность в отношении безопасности" - и, как показалось изданию, "не намекнул, что использует свое влияние для помочь прекратить конфликт".

"Китай готов совместно с Францией призвать международное сообщество сохранять рациональность и спокойствие", - так далеко зашел китайский лидер во время пресс-конференции в Доме народного собрания в Пекине, отмечает издание.

"Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, принимая во внимание обоснованные опасения относительно безопасности всех сторон со ссылкой на Устав ООН… стремясь к политическому решению и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - добавил он, выступая рядом с Макроном.

На пресс-конференции Макрон призвал Си резко осудить агрессию россии против Украины.

"Говорить о мире и стабильности означает говорить о войне, которую ведет россия против Украины. Вы сделали несколько важных комментариев. Это война, в которую вовлечены все мы, потому что член Совета безопасности решил нарушить Устав ООН. Мы не можем этого принять", – сказал Макрон.

Он также раскритиковал угрозу россии разместить ядерное оружие в беларуси как "несоответствующую" международным ядерным соглашениям.

Си при этом говорил о необходимости для воюющих сторон "защищать жертв, включая женщин и детей", что произошло после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина из-за его роли в незаконном перемещении украинских детей в россию. Однако Си не упомянул россию в своем выступлении, указывает Politico.

В четверг Си также провел переговоры с Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которую Макрон пригласил продемонстрировать европейское единство, но не участвующее во многих мероприятиях между лидерами Китая и Франции.

Напомним

путин на государственном телевидении 25 марта сделал заявление о своих планах размещения тактического ядерного оружия в соседнем белорусе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы