"Швидка" потрапила під ворожий обстріл у Куп'янську, поранено фельдшера

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"За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку

внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп'янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Зі слів голови ОВА, допомогу постраждалому надали на місці.

"В автомобілі вибуховою хвилею вибило скло", - зазначив посадовець.

Доповнення

Російські окупанти продовжують обстрілювати чотири райони Харківської області - з мінометів та артилерії, Куп'янськ уночі зазнав ракетного удару з С-300.