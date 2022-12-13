"Швидка" потрапила під ворожий обстріл у Куп'янську, поранено фельдшера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Під час нічного ворожого обстрілу Куп'янська Харківської області постраждав фельдшер, який їхав на виклик "швидкою", повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 13 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку
внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп'янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Зі слів голови ОВА, допомогу постраждалому надали на місці.
"В автомобілі вибуховою хвилею вибило скло", - зазначив посадовець.
Доповнення
Російські окупанти продовжують обстрілювати чотири райони Харківської області - з мінометів та артилерії, Куп'янськ уночі зазнав ракетного удару з С-300.