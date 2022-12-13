"Скорая" попала под вражеский обстрел в Купянске, ранен фельдшер
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во время ночного вражеского обстрела Купянска Харьковской области пострадал фельдшер, ехавший по вызову "скорой", сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 13 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"По уточненным данным областного центра экстренной медицинской помощи, сегодня после 4 часов утра
в результате обстрела автомобиля, ехавшего по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер - мужчина 54 лет", - сообщил Синегубов.
Детали
По словам главы ОВА, помощь пострадавшему оказали на месте.
"В автомобиле взрывной волной выбило стекло", - отметил чиновник.
Дополнение
Российские оккупанты продолжают обстреливать четыре района Харьковской области - из минометов и артиллерии, Купянск ночью подвергся ракетному удару из С-300.