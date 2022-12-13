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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Куп'янськ уночі зазнав ракетного удару: голова ОВА показав наслідки обстрілів

Куп'янськ уночі зазнав ракетного удару: голова ОВА показав наслідки обстрілів

Київ • УНН

 • 507615 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати чотири райони Харківської області - з мінометів та артилерії, Куп'янськ уночі зазнав ракетного удару з С-300, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 13 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Уночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 кв. м. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Загалом окупанти, зі слів голови ОВА, продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Вовчанський, Ізюмський та Куп’янський райони.

На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих, повідомив Синєгубов.

Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 193 вибухонебезпечних предмети, додав посадовець.

"Бої наших Захисників з ворогом тривають", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

Шістьом генералам рф повідомили про підозру за організацію вторгнення на Харківщину.

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