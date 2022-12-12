Шістьом генералам рф повідомили про підозру за організацію вторгнення на Харківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Оголошено про підозру шістьом генералам російської федерації за організацію вторгнення окупаційних військ на Харківщину. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.
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Прокурори спільно зі співробітниками Нацполіції та СБУ провели огляди місць дислокації пунктів управління та штабів підрозділів окупаційних військ рф після звільнення населених пунктів Харківської області. В результаті виявлено та вилучено документи.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора "встановлено та повідомлено про підозру шістьом генералам збройних сил рф, які організували та забезпечили збройне вторгнення окупаційних військ на територію Харківської області". Вони, як вказано, надавали безпосередні накази на здійснення окупації населених пунктів, наслідком яких є численні жертви серед мирного населення та руйнування населених пунктів.
Серед підозрюваних:
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- генерал-майор, заступник командуючого західним військовим округом (зво) зс рф;
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- генерал-лейтенант, командуючий 20 загальновійськової армії зво зс рф;
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- генерал-майор, начальник штабу 20 загальновійськової армії зво зс рф;
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- генерал-майор, командуючий 1 танкової армії зво зс рф;
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- генерал-майор, командир 3 мотострілецької вісленської червонопрапорної, орденів суворова і кутузова дивізії 20 загальновійськової армії зво зс рф;
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- генерал-майор, командир 144 гвардійської мотострілецької єльнінської червонопрапорної ордена суворова дивізії 20 загальновійськової армії зво зс рф.
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Їм інкримінують порушення територіальної цілісності України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).
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