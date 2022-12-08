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Вінницький машинобудівний завод експортував запчастини для військової техніки до рф – прокуратура

Вінницький машинобудівний завод експортував запчастини для військової техніки до рф – прокуратура

Київ • УНН

 • 1330582 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українське підприємство у Вінницькій області викрито на експорті до рф комплектуючих для ремонту військової техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Деталі

Наразі досліджуються факти торгівлі українських підприємств з рф та нелегальних поставок продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора.

«За даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії рф проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором. В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються у військовій техніці», - йдеться у повідомленні ОГПУ.

Правоохоронці повідомляють, що для реалізації протиправної схеми залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію рф. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з рф використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС.

«У такий спосіб протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн», - повідомили в Офісі.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях групи компаній та за місцями проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.
Досудове розслідування - ГУ СБУ в АР Крим, оперативний супровід - УСБУ у Вінницькій області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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