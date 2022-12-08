Винницкий машиностроительный завод экспортировал запчасти для военной техники в рф – прокуратура

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляется расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Детали

В настоящее время исследуются факты торговли украинских предприятий из России и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

«По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором. В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которые используются в военной технике», - говорится в сообщении ОГПУ.

Правоохранители сообщают, что для реализации противоправной схемы привлечен ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию россии. В целях обхода денежных ограничений и вывода безналичных средств из россии использовались банковские счета, открытые в денежных учреждениях государств ЕС.

«Таким образом, в течение 2022 года в рф экспортированы комплектующие, которые используются для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн», - сообщили в Офисе.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях группы компаний и по местам жительства причастных к совершению уголовного правонарушения лиц. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с рф.

Досудебное расследование – ГУ СБУ в АР Крым, оперативное сопровождение – УСБУ в Винницкой области.