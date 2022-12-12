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Шестерым генералам рф сообщили о подозрении за организацию вторжения в Харьковскую область

Шестерым генералам рф сообщили о подозрении за организацию вторжения в Харьковскую область

Киев • УНН

 • 540354 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Объявлено подозрение шестерым генералам российской федерации за организацию вторжения оккупационных войск в Харьковскую область. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

Прокуроры совместно с сотрудниками Нацполиции и СБУ провели осмотры мест дислокации пунктов управления и штабов подразделений оккупационных войск россии после освобождения населенных пунктов Харьковской области. В результате обнаружены и изъяты документы.

При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора "установлено и сообщено о подозрении шести генералам вооруженных сил россии, которые организовали и обеспечили вооруженное вторжение оккупационных войск на территорию Харьковской области". Они, как указано, предоставляли непосредственные приказы на оккупацию населенных пунктов, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушение населенных пунктов.

Среди подозреваемых:

  • генерал-майор, заместитель командующего западным военным округом (зво) вс рф;
  • генерал-лейтенант, командующий 20 общевойсковой армией зво вс рф;
  • генерал-майор, начальник штаба 20 общевойсковой армии зво вс рф;
  • генерал-майор, командующий 1 танковой армией зво зс рф;
  • генерал-майор, командир 3 мотострелковой висленской краснознаменной, орденов суворова и кутузова дивизии 20 общевойсковой армии зво вс рф;
  • генерал-майор, командир 144 гвардейской мотострелковой ельнинской краснознаменной ордена суворова дивизии 20 общевойсковой армии зво вс рф.

Им инкриминируют нарушение территориальной целостности Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Напомним

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