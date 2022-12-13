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Купянск ночью подвергся ракетному удару: глава ОВА показал последствия обстрелов

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать четыре района Харьковской области - из минометов и артиллерии, Купянск ночью подвергся ракетному удару из С-300, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 13 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 кв. м. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших", - сообщил Синегубов.

Детали

В целом оккупанты, по словам главы ОВА, продолжают обстреливать пограничные населенные пункты области. За прошедшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Харьковский, Волчанский, Изюмский и Купянский районы.

На Купянском направлении враг совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших, сообщил Синегубов.

Процесс разминирования в Харьковской области продолжается. Пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 193 взрывоопасных предмета, добавил чиновник.

"Бои наших Защитников с врагом продолжаются", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Шестерым генералам рф сообщили о подозрении за организацию вторжения в Харьковскую область.

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