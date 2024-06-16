Швеція та Іран здійснили обмін полоненими за посередництва Оману
Київ • УНН
Швеція та Іран обмінялися ув'язненими за посередництва Оману: Швеція звільнила колишнього іранського чиновника, а Іран відпустив двох затриманих шведів.
Швеція та Іран здійснили обмін полоненими через посередництво Оману. Швеція звільнила колишнього іранського чиновника, а Іран - двох шведів, що утримувалися в їхніх в'язницях. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, за посередництва Оману, Швеція та Іран успішно здійснили обмін полоненими.
Згідно з оголошенням міністерства закордонних справ Швеції, країна звільнила колишнього іранського чиновника, який був засуджений за участь у масовій страті в 1980-х роках. У свою чергу, Іран передав до Швеції двох утримуваних громадян цієї країни.
Цей обмін відбувся після інтенсивних дипломатичних зусиль Оману, що визволили "обох сторін до узгодження взаємного звільнення", зазначається в заяві міністерства закордонних справ Швеції. Звільнені особи були успішно переведені з Тегерана та Стокгольма, закріпивши успіх дипломатичних зусиль для здійснення цієї обмінної операції.
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