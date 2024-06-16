Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана: Швеция освободила бывшего иранского чиновника, а Иран отпустил двух задержанных шведов.
Швеция и Иран осуществили обмен пленными при посредничестве Омана. Швеция освободила бывшего иранского чиновника, а Иран - двух шведов, содержавшихся в их тюрьмах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, при посредничестве Омана, Швеция и Иран успешно осуществили обмен пленными.
Согласно объявлению министерства иностранных дел Швеции, страна освободила бывшего иранского чиновника, который был осужден за участие в массовой казни в 1980-х годах. В свою очередь, Иран передал в Швецию двух удерживаемых граждан этой страны.
Этот обмен состоялся после интенсивных дипломатических усилий Омана, которые освободили "обе стороны к согласованию взаимного освобождения", отмечается в заявлении министерства иностранных дел Швеции. Освобожденные лица были успешно переведены из Тегерана и Стокгольма, закрепив успех дипломатических усилий для осуществления этой обменной операции.
США и Иран провели непрямые переговоры19 мая 2024, 13:49 • 37124 просмотра