Швеция и Иран осуществили обмен пленными при посредничестве Омана. Швеция освободила бывшего иранского чиновника, а Иран - двух шведов, содержавшихся в их тюрьмах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, при посредничестве Омана, Швеция и Иран успешно осуществили обмен пленными.

Согласно объявлению министерства иностранных дел Швеции, страна освободила бывшего иранского чиновника, который был осужден за участие в массовой казни в 1980-х годах. В свою очередь, Иран передал в Швецию двух удерживаемых граждан этой страны.

Этот обмен состоялся после интенсивных дипломатических усилий Омана, которые освободили "обе стороны к согласованию взаимного освобождения", отмечается в заявлении министерства иностранных дел Швеции. Освобожденные лица были успешно переведены из Тегерана и Стокгольма, закрепив успех дипломатических усилий для осуществления этой обменной операции.

США и Иран провели непрямые переговоры