Швейцарія продовжила статус захисту S для українців до 2026 року
Київ • УНН
Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту S для українців до березня 2026 року. Це рішення забезпечує ясність для біженців, кантонів, громад та роботодавців на наступні 18 місяців.
У середу, 4 вересня, Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту S для прибулих з України до березня 2026 року. про це пише УНН з посиланням на заяву швейцарського уряду.
Деталі
У Швейцарії визнали, що ситуація з безпекою в Україні "не зміниться в осяжному майбутньому", тому вирішила не скасовувати статут захисту для біженців до 4 березня 2026-го, якщо тільки безпекова ситуація "докорінно не зміниться".
Це рішення вносить ясність не лише для (українських) біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців на наступні 18 місяців
Федеральна рада Швейцарії також анонсувала подальші заходи з інтеграції українців у ринок праці, які почались ще у квітні 2022 року та були додатково посилені цьогоріч у травні.
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Доповнення
Статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.
За останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців. Крім того, влада країни відхилила близько 2500 заяв на отримання цього статусу з 2022 року і анулювала його в понад 26 тисячах випадків.
Нагадаємо
Україна та ООН посилюють співпрацю, щоб створювати умови для повернення українців. З цією метою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розробило платформу для українських біженців та переселенців під назвою "Україна - це Дім".