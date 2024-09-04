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Швейцарія продовжила статус захисту S для українців до 2026 року

Швейцарія продовжила статус захисту S для українців до 2026 року

Київ • УНН

 • 29510 перегляди

Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту S для українців до березня 2026 року. Це рішення забезпечує ясність для біженців, кантонів, громад та роботодавців на наступні 18 місяців.

У середу, 4 вересня, Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту S для прибулих з України до березня 2026 року. про це пише УНН з посиланням на заяву швейцарського уряду.

Деталі

У Швейцарії визнали, що ситуація з безпекою в Україні "не зміниться в осяжному майбутньому", тому вирішила не скасовувати статут захисту для біженців до 4 березня 2026-го, якщо тільки безпекова ситуація "докорінно не зміниться".

Це рішення вносить ясність не лише для (українських) біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців на наступні 18 місяців

- підкреслили в швейцарському уряді. 

Федеральна рада Швейцарії також анонсувала подальші заходи з інтеграції українців у ринок праці, які почались ще у квітні 2022 року та були додатково посилені цьогоріч у травні.

Комітет ПАРЄ закликає країни ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України30.05.24, 17:48 • 32680 переглядiв

Доповнення

Статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.

За останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців. Крім того, влада країни відхилила близько 2500 заяв на отримання цього статусу з 2022 року і анулювала його в понад 26 тисячах випадків.

Нагадаємо

Україна та ООН посилюють співпрацю, щоб створювати умови для повернення українців. З цією метою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розробило платформу для українських біженців та переселенців під назвою "Україна - це Дім".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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