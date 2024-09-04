Швейцария продлила статус защиты S для украинцев до 2026 года

В среду, 4 сентября, Федеральный совет Швейцарии решил не отменять специальный статус защиты S для прибывших из Украины до марта 2026 года. об этом пишет УНН со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Детали

В Швейцарии признали, что ситуация с безопасностью в Украине «не изменится в обозримом будущем», поэтому решила не отменять статут защиты для беженцев до 4 марта 2026-го, если только ситуация с безопасностью «коренным образом не изменится».

Это решение вносит ясность не только для (украинских) беженцев, но и для кантонов, общин и работодателей на следующие 18 месяцев - подчеркнули в швейцарском правительстве.

Федеральный совет Швейцарии также анонсировал дальнейшие меры по интеграции украинцев в рынок труда, которые начались еще в апреле 2022 года и были дополнительно усилены в этом году в мае.

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Дополнение

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

По последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев. Кроме того, власти страны отклонили около 2500 заявлений на получение этого статуса с 2022 года и аннулировали его в более 26 тысячах случаев.

Напомним,

Украина и ООН усиливают сотрудничество, чтобы создавать условия для возвращения украинцев. С этой целью Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев разработало платформу для украинских беженцев и переселенцев под названием «Украина - это Дом».