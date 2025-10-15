Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів - Нацполіція
Київ • УНН
З лютого 2021 року штрафи за невикористання ременів безпеки збільшилися в десять разів, що стало серйозним стимулом для водіїв. Кількість зафіксованих порушень зменшилася, а рівень використання ременів безпеки зростає.
З лютого 2021 року штрафи за невикористання ременів безпеки зросли у десять разів. Це є серйозними стимулюючим фактором, щоб використовувати їх, розповів співробітник Департаменту патрульної поліції Анатолій Нагірний під час брифінгу, повідомляє УНН.
Деталі
Що саме стимулює водіїв використовувати ремені безпеки. Першим стримуючим фактором є штрафні санкції. З лютого 2021 року розмір штрафу зріс в 10 разів. Раніше він був 51 гривня, зараз ми маємо 510. Багато це чи ні - це питання зовсім інше. Але оскільки він зріс у десять разів - це набагато більший стримуючий фактор для водіїв
Анатолій Нагірний також звернув увагу, що у порівнянні з минулим роком зменшилася кількість матеріалів складених патрульними поліцейськими за невикористання ременів безпеки.
Якщо дивитися статистику, то рівень користування ременями безпеки стає все більшим. Якщо ми беремо цей рік, дев’ять місяців, то усього патрульними поліцейськими було складено 146 тисяч матеріалів за фактами невикористання засобами пасивної безпеки. Це і ремені безпеки, це і мотошолом. Минулого року таких матеріалів було 190 тисяч. Тобто через роботу поліції тенденція зменшується
На думку Нагірного значну роль також відіграла популяризація користування пасивними засобами безпеки.
Третім елементом є популяризація таких заходів. В Європі, в США було проведено соціальні реклами, ролики відповідні, які популяризують використання засобів пасивної безпеки. Практика показує, що коли водій дивиться такий ролик, він ставить себе на місце того водія, що є на ролику. Коли він бачить якісь негативні наслідки - він розуміє важливість використання
Доповнення
В цьому році частка водіїв, які користуються ременями безпеки склала 48,4%. Наразі спостерігається тенденція до зростання цієї частки і є надія, що в наступному році вона перевищить 50%.