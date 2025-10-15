Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів - Нацполіція

З лютого 2021 року штрафи за невикористання ременів безпеки зросли у десять разів. Це є серйозними стимулюючим фактором, щоб використовувати їх, розповів співробітник Департаменту патрульної поліції Анатолій Нагірний під час брифінгу, повідомляє УНН.

Що саме стимулює водіїв використовувати ремені безпеки. Першим стримуючим фактором є штрафні санкції. З лютого 2021 року розмір штрафу зріс в 10 разів. Раніше він був 51 гривня, зараз ми маємо 510. Багато це чи ні - це питання зовсім інше. Але оскільки він зріс у десять разів - це набагато більший стримуючий фактор для водіїв