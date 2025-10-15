Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция

С февраля 2021 года штрафы за неиспользование ремней безопасности выросли в десять раз. Это является серьезным стимулирующим фактором для их использования, рассказал сотрудник Департамента патрульной полиции Анатолий Нагорный во время брифинга, сообщает УНН.

Что именно стимулирует водителей использовать ремни безопасности. Первым сдерживающим фактором являются штрафные санкции. С февраля 2021 года размер штрафа вырос в 10 раз. Раньше он был 51 гривна, сейчас мы имеем 510. Много это или нет - это вопрос совсем другой. Но поскольку он вырос в десять раз - это гораздо больший сдерживающий фактор для водителей