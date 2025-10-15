$41.750.14
ru
09:25 • 990 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 4048 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 4720 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 10412 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 12653 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 18974 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 20272 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 13116 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 14736 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 15703 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция

Киев • УНН

 • 2380 просмотра

С февраля 2021 года штрафы за неиспользование ремней безопасности увеличились в десять раз, что стало серьезным стимулом для водителей. Количество зафиксированных нарушений уменьшилось, а уровень использования ремней безопасности растет.

Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция

С февраля 2021 года штрафы за неиспользование ремней безопасности выросли в десять раз. Это является серьезным стимулирующим фактором для их использования, рассказал сотрудник Департамента патрульной полиции Анатолий Нагорный во время брифинга, сообщает УНН.

Подробности

Что именно стимулирует водителей использовать ремни безопасности. Первым сдерживающим фактором являются штрафные санкции. С февраля 2021 года размер штрафа вырос в 10 раз. Раньше он был 51 гривна, сейчас мы имеем 510. Много это или нет - это вопрос совсем другой. Но поскольку он вырос в десять раз - это гораздо больший сдерживающий фактор для водителей

- отметил Нагорный.

Анатолий Нагорный также обратил внимание, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество материалов, составленных патрульными полицейскими за неиспользование ремней безопасности.

Если смотреть статистику, то уровень пользования ремнями безопасности становится все больше. Если мы берем этот год, девять месяцев, то всего патрульными полицейскими было составлено 146 тысяч материалов по фактам неиспользования средств пассивной безопасности. Это и ремни безопасности, это и мотошлем. В прошлом году таких материалов было 190 тысяч. То есть благодаря работе полиции тенденция уменьшается

- отметил правоохранитель.

По мнению Нагорного, значительную роль также сыграла популяризация использования пассивных средств безопасности.

Третьим элементом является популяризация таких мероприятий. В Европе, в США были проведены социальные рекламы, ролики соответствующие, которые популяризируют использование средств пассивной безопасности. Практика показывает, что когда водитель смотрит такой ролик, он ставит себя на место того водителя, что есть на ролике. Когда он видит какие-то негативные последствия - он понимает важность использования

- подчеркнул Нагорный.

Дополнение

В этом году доля водителей, пользующихся ремнями безопасности, составила 48,4%. Сейчас наблюдается тенденция к росту этой доли и есть надежда, что в следующем году она превысит 50%.

Павел Зинченко

