Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция
Киев • УНН
С февраля 2021 года штрафы за неиспользование ремней безопасности увеличились в десять раз, что стало серьезным стимулом для водителей. Количество зафиксированных нарушений уменьшилось, а уровень использования ремней безопасности растет.
С февраля 2021 года штрафы за неиспользование ремней безопасности выросли в десять раз. Это является серьезным стимулирующим фактором для их использования, рассказал сотрудник Департамента патрульной полиции Анатолий Нагорный во время брифинга, сообщает УНН.
Подробности
Что именно стимулирует водителей использовать ремни безопасности. Первым сдерживающим фактором являются штрафные санкции. С февраля 2021 года размер штрафа вырос в 10 раз. Раньше он был 51 гривна, сейчас мы имеем 510. Много это или нет - это вопрос совсем другой. Но поскольку он вырос в десять раз - это гораздо больший сдерживающий фактор для водителей
Анатолий Нагорный также обратил внимание, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество материалов, составленных патрульными полицейскими за неиспользование ремней безопасности.
Если смотреть статистику, то уровень пользования ремнями безопасности становится все больше. Если мы берем этот год, девять месяцев, то всего патрульными полицейскими было составлено 146 тысяч материалов по фактам неиспользования средств пассивной безопасности. Это и ремни безопасности, это и мотошлем. В прошлом году таких материалов было 190 тысяч. То есть благодаря работе полиции тенденция уменьшается
По мнению Нагорного, значительную роль также сыграла популяризация использования пассивных средств безопасности.
Третьим элементом является популяризация таких мероприятий. В Европе, в США были проведены социальные рекламы, ролики соответствующие, которые популяризируют использование средств пассивной безопасности. Практика показывает, что когда водитель смотрит такой ролик, он ставит себя на место того водителя, что есть на ролике. Когда он видит какие-то негативные последствия - он понимает важность использования
Дополнение
В этом году доля водителей, пользующихся ремнями безопасности, составила 48,4%. Сейчас наблюдается тенденция к росту этой доли и есть надежда, что в следующем году она превысит 50%.