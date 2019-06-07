Штраф за відмову безкоштовно перевозити ветеранів збільшать у 20 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За відмову безкоштовно перевозити ветеранів штраф перевізникам збільшать у 20 разів. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час брифінгу перед проведенням прямої телефонної лінії Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"Нами було підготовлено законопроект щодо збільшення штрафів для перевізників, які відмовляються виконувати пільги щодо ветеранів, а саме право на безкоштовний проїзд. Відповідно, у внесеному і розробленому законопроекті штраф збільшено у 20 разів", - зазначила Фріз.
За її словами, це може стати суттєвим символом, щоб не опускатися до будь-якого хамства по відношенню до захисників України.
Нагадаємо, на реабілітацію ветеранів в Україні цього року передбачили 110 млн грн.
Як повідомляв УНН, в уряді доопрацюють постанови щодо пільгових позик для ветеранів війни.