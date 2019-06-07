Штраф за отказ бесплатно перевозить ветеранов увеличат в 20 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. За отказ бесплатно перевозить ветеранов штраф перевозчикам увеличат в 20 раз. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время брифинга перед проведением прямой телефонной линии Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"Нами был подготовлен законопроект об увеличении штрафов для перевозчиков, которые отказываются выполнять льготы в отношении ветеранов, а именно право на бесплатный проезд. Соответственно, во внесенном и разработанном законопроекте штраф в 20 раз", - отметила Фриз.
По ее словам, это может стать существенным символом, чтобы не опускаться к любому хамству по отношению к защитникам Украины.
Напомним, на реабилитацию ветеранов в Украине в этом году предусмотрели 110 млн грн.
Как сообщал УНН, в правительстве доработают постановления о льготных займах для ветеранов войны.