Штраф за отказ бесплатно перевозить ветеранов увеличат в 20 раз

"Нами был подготовлен законопроект об увеличении штрафов для перевозчиков, которые отказываются выполнять льготы в отношении ветеранов, а именно право на бесплатный проезд. Соответственно, во внесенном и разработанном законопроекте штраф в 20 раз", - отметила Фриз.

По ее словам, это может стать существенным символом, чтобы не опускаться к любому хамству по отношению к защитникам Украины.

Напомним, на реабилитацию ветеранов в Украине в этом году предусмотрели 110 млн грн.

Как сообщал УНН, в правительстве доработают постановления о льготных займах для ветеранов войны.