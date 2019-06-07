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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109158 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136317 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144066 просмотра

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Штраф за отказ бесплатно перевозить ветеранов увеличат в 20 раз

Штраф за отказ бесплатно перевозить ветеранов увеличат в 20 раз

Киев  •  УНН

 • 12084 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. За отказ бесплатно перевозить ветеранов штраф перевозчикам увеличат в 20 раз. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время брифинга перед проведением прямой телефонной линии Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

"Нами был подготовлен законопроект об увеличении штрафов для перевозчиков, которые отказываются выполнять льготы в отношении ветеранов, а именно право на бесплатный проезд. Соответственно, во внесенном и разработанном законопроекте штраф в 20 раз", - отметила Фриз.

По ее словам, это может стать существенным символом, чтобы не опускаться к любому хамству по отношению к защитникам Украины.

Напомним, на реабилитацию ветеранов в Украине в этом году предусмотрели 110 млн грн.

Как сообщал УНН, в правительстве доработают постановления о льготных займах для ветеранов войны.

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