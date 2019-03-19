На реабілітацію ветеранів в Україні цього року передбачили 110 млн грн

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 20957 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 48959 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 50857 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 66466 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 84109 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 83643 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 165682 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98556 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71859 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 325119 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.3м/с
63%
Популярнi новини

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 25311 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 21641 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18023 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 14549 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 27095 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 165680 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 325118 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 258664 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 369774 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 380651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 20952 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14104 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18109 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 25414 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46933 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

На реабілітацію ветеранів в Україні цього року передбачили 110 млн грн

Київ • УНН

 • 8643 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. На психологічну і соціально-професійну реабілітацію ветеранів цього року в межах бюджету Міністерства ветеранів передбачили 110 млн грн. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

На реабілітацію ветеранів в Україні цього року передбачили 110 млн грн

"Всього, за бюджетними програмами, на заходи з психологічної реабілітації та соціально-професійної адаптації передбачено 110 млн грн", - зазначила заступник міністра.

За її словами, зокрема, на центри реабілітації передбачено 11 млн грн, на психологічну реабілітацію - майже 21,5 млн грн, на соціальну і професійну адаптацію – 27,5 млн грн, на санаторно-курортне лікування – 51 млн грн.

При цьому вона пояснила, що Міністерство ветеранів опікується понад 360 тисячами ветеранів, які є доволі молодими, тож вони потребують наразі не стільки пільги, скільки можливості. Зокрема, їм треба або пройти перекваліфікацію, перенавчання за іншою спеціальністю, або здобути освіту, або ж вони потребують гроші на відкриття власної справи.

Також Міністерства ветеранів працює над розробкою програми забезпечення житлом ветеранів – можливо, за принципом фінансування 50 на 50.

Крім того, в новому законі Міністерство планує прописати можливість відпочинку і реабілітації ветеранів разом із родиною.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,414.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.47