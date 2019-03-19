На реабілітацію ветеранів в Україні цього року передбачили 110 млн грн

КИЇВ. 19 березня. УНН. На психологічну і соціально-професійну реабілітацію ветеранів цього року в межах бюджету Міністерства ветеранів передбачили 110 млн грн. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.