На реабілітацію ветеранів в Україні цього року передбачили 110 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На психологічну і соціально-професійну реабілітацію ветеранів цього року в межах бюджету Міністерства ветеранів передбачили 110 млн грн. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Всього, за бюджетними програмами, на заходи з психологічної реабілітації та соціально-професійної адаптації передбачено 110 млн грн", - зазначила заступник міністра.
За її словами, зокрема, на центри реабілітації передбачено 11 млн грн, на психологічну реабілітацію - майже 21,5 млн грн, на соціальну і професійну адаптацію – 27,5 млн грн, на санаторно-курортне лікування – 51 млн грн.
При цьому вона пояснила, що Міністерство ветеранів опікується понад 360 тисячами ветеранів, які є доволі молодими, тож вони потребують наразі не стільки пільги, скільки можливості. Зокрема, їм треба або пройти перекваліфікацію, перенавчання за іншою спеціальністю, або здобути освіту, або ж вони потребують гроші на відкриття власної справи.
Також Міністерства ветеранів працює над розробкою програми забезпечення житлом ветеранів – можливо, за принципом фінансування 50 на 50.
Крім того, в новому законі Міністерство планує прописати можливість відпочинку і реабілітації ветеранів разом із родиною.
Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів.