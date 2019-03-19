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Міністерство ветеранів досі немає свого приміщення

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Міністерство ветеранів досі немає свого приміщення

"Поки що ми знаходимось на базі Державної служби у справі ветеранів, і я вважаю, що це добре, тому що ми можемо спілкуватись із фахівцями за різними напрямками. Ми працюємо на предмет отримання приміщення, тому що ми будемо за штатом ширші, ніж держслужба", - зазначила заступник міністра.

За її словами, центральний орган Міністерства має налічувати 200 осіб.

При цьому вона додала, що майбутня будівля міністерства має розташовуватись у центральній частині Києва, на першому поверсі, представляти собою приміщення опен-спейс і бути зручним для людей з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав кандидатури на посади заступників міністра у справах ветеранів України.

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