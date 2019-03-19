Министерство ветеранов до сих пор не имеет своего помещения

"Пока мы находимся на базе Государственной службы по делам ветеранов, и я считаю, что это хорошо, потому что мы можем общаться со специалистами по разным направлениям. Мы работаем на предмет получения помещения, потому что мы будем по штату шире, чем госслужба" , - отметила замминистра.

По ее словам, центральный орган Министерства должен насчитывать 200 человек.

При этом она добавила, что будущее здание министерства имеет располагаться в центральной части Киева, на первом этаже, представлять собой помещение опен-спейс и быть удобным для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры на должности заместителей министра по делам ветеранов Украины.