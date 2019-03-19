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Министерство ветеранов до сих пор не имеет своего помещения

Киев • УНН

 • 8195 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов. Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк на брифинге, передает корреспондент УНН.

Министерство ветеранов до сих пор не имеет своего помещения

"Пока мы находимся на базе Государственной службы по делам ветеранов, и я считаю, что это хорошо, потому что мы можем общаться со специалистами по разным направлениям. Мы работаем на предмет получения помещения, потому что мы будем по штату шире, чем госслужба" , - отметила замминистра.

По ее словам, центральный орган Министерства должен насчитывать 200 человек.

При этом она добавила, что будущее здание министерства имеет располагаться в центральной части Киева, на первом этаже, представлять собой помещение опен-спейс и быть удобным для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры на должности заместителей министра по делам ветеранов Украины.

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