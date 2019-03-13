У Мінветеранів збільшилася кількість працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав кандидатури на посади заступників міністра у справах ветеранів України. Про це у Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, передає УНН.
"Дякую членам уряду за підтримку внесених мною кандидатур. Терещенко Олександр Леонтійович та Гаврилюк Оксана Василівна призначені на посади заступників Міністра у справах ветеранів України", - йдеться в повідомленні.
За її словами, Олександр Терещенко - ветеран, учасник бойових дій в російсько-українській війні, захисник ДАПу (Донецького аеропорту - ред.), який після повернення працює заступником начальника Академії патрульної поліції. Міністр уточнила, що він працюватиме у Мінветеранів за напрямом вшанування пам’яті загиблих, підтримки сімей загиблих, ідеологічної роботи з ветеранами та співпраці з ветеранськими громадськими організаціями.
А Оксана Гаврилюк, за словами Фріз, - полковник у запасі Збройних сил України, учасник бойових дій російсько-української війни, громадській діяч, член проектного офісу з розробки концепції створення Мінветеранів при парламентському Комітеті у справах ветеранів. Гаврилюк працюватиме напрямом медичного забезпечення, реабілітації, психосоціальної адаптації та забезпечення прав на оздоровлення.
Раніше УНН повідомляв, що у Міністерстві з питань ветеранів працювала одна людина - міністр Ірина Фріз.
Як повідомив УНН, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз затвердила склад Громадської ради при Мінветеранів.
Нагадаємо, 28 листопада 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів.