Фріз підписала наказ про затвердження складу Громадської ради при Мінветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу Громадської ради при Мінветеранів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу урядового порталу.
Після отримання протоколу установчих зборів та повного технічного звіту-аналізу від представників Ініціативної групи з установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві Володимира Фльонца та Віталія Кузьменка Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз підписала наказ про затвердження складу Громадської ради при Мінветеранів.
“Одразу хочу дати відповідь на питання — чому затвердження складу потрібно було зробити, не очікуючи результатів перевірки? Тому що цей процес може тривати від декількох місяців до декількох років, а Міністерство зобов’язане формувати свою діяльність згідно з чинним законодавством виключно під громадським контролем, який і має здійснювати Громадська рада. Якщо висновки перевірки будуть зачіпати когось з тих, хто став членом Громради, будемо без гальмувань виключати. Імунітету не матиме ніхто. Але зараз Міністерству потрібна співпраця з громадськістю, адже маємо завдання максимум — створення ефективного відомства для захисту інтересів ветеранів”, — заявила Ірина Фріз.
Міністр спрямувала звернення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щоб зняти нарікання та зауваження.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив положення про Міністерство у справах ветеранів.