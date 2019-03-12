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Фриз подписала приказ об утверждении состава Общественного совета при Минветеранов

Фриз подписала приказ об утверждении состава Общественного совета при Минветеранов

Киев  •  УНН

 • 6651 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала приказ об утверждении состава Общественного совета при Минветеранов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

После получения протокола учредительного собрания и полного технического отчета-анализа от представителей Инициативной группы по учредительного собрания для формирования Общественного совета при Министерстве Владимира Фльонца и Виталия Кузьменко Министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала приказ об утверждении состава Общественного совета при Минветеранов.

"Сразу хочу ответить на вопрос - почему утверждения состава нужно было сделать, не дожидаясь результатов проверки? Потому что этот процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, а Министерство обязано формировать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством исключительно под общественным контролем, который и должен осуществлять Общественный совет. Если выводы проверки будут задевать кого-то из тех, кто стал членом Громрады, будем без торможений исключать. Иммунитета не будет ни у кого. Но сейчас Министерству необходимо сотрудничество с общественностью, ведь есть задача максимум - создание эффективного ведомства для защиты интересов ветеранов", - заявила Ирина Фриз.

Министр направил обращение в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, чтобы снять нарекания и замечания.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов.

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