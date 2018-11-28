Кабмін створив Міністерство у справах ветеранів

“Ми ухвалюємо низку рішень про утворення міністерства ветеранів, оскільки всі ті, хто захищає нашу державу, всі ті, хто виконує свій обов’язок, ми маємо їх захистити. Маємо створити всі належні умови для того, щоб питання соцзахисту, лікування, реабілітації були системні і вирішення їх було максимально ефективним. Тому і буде створено міністерство”, — наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

У свою чергу міністр у справах ветеранів Ірина Фріз зазначила, що вже завтра будуть розпочаті консультації з Міністерством соціальної політики та Міністерством охорони здоров’я щодо положення міністерства, щоб у найкоротші терміни його затвердити, і діяльність міністерства була розпочата.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада України призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

Як повідомляв УНН, наприкінці лютого Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.

У кінці березня Кабмін на виконання постанови Верховної Ради розпочав процес створення міністерства на базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.

За планом, процес створення міністерства мав тривати місяць.