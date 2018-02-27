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Рада закликала уряд створити Міністерство у справах ветеранів

Рада закликала уряд створити Міністерство у справах ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, яке має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. За відповідну постанову народні депутати віддали 241 голос, передає УНН.

ВР постановила "з метою створення ефективної системи соціального захисту ветеранів війни" звернутися до уряду з вимогою створити на базі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Міністерство України у справах ветеранів.

Нагадаємо, Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.

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