Рада призвала правительство создать Министерство по делам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада обратилась к Кабинетк министров относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов, которое должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны. За соответствующее постановление народные депутаты отдали 241 голос, передает УНН.
ВР постановила "с целью создания эффективной системы социальной защиты ветеранов войны" обратиться к правительству с требованием создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство Украины по делам ветеранов.
Напомним, Верховная Рада включила в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде.