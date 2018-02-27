Рада призвала правительство создать Министерство по делам ветеранов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада обратилась к Кабинетк министров относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов, которое должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны. За соответствующее постановление народные депутаты отдали 241 голос, передает УНН.