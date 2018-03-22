В Україні за місяць планують створити Міністерство у справах ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет Міністрів України на виконання постанови Верховної Ради України розпочинає процес створення Міністерства у справах ветеранів на базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції, передає УНН.
У Кабміні відзначили, що нове Міністерство стане центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію політики держави у сфері соціального захисту ветеранів та учасників бойових дій.
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"За планом процес створення Міністерства має тривати місяць", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, наприкінці лютого Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, яке має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.