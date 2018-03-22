В Украине за месяц планируют создать Министерство по делам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции, передает УНН.
В Кабмине отметили, что новое Министерство станет центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.
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"По плану процесс создания Министерства должен продолжаться месяц", - говорится в сообщении.
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Напомним, в конце февраля Верховная Рада обратилась в Кабинет министров относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов, которое должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.