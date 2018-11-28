Кабмин создал Министерство по делам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на своем заседании принял решение о создании Министерства по делам ветеранов, передает корреспондент УНН.
“Мы принимаем ряд решений о создании министерства ветеранов, поскольку все те, кто защищает наше государство, все те, кто выполняет свой долг, мы должны их защитить. Должны создать все условия для того, чтобы вопросы соцзащиты, лечения, реабилитации были системными и решение их было максимально эффективным. Поэтому и будет создано министерство”, — подчеркнул Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.
В свою очередь министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что уже завтра будут начаты консультации с Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения относительно положения министерства, чтобы в кратчайшие сроки его утвердить, и деятельность министерства была начата.
Напомним, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов.
Как сообщал УНН, в конце февраля Верховная Рада обратилась в Кабинет министров о создании Министерства Украины по делам ветеранов.
В конце марта Кабмин во исполнение постановления Верховной Рады начал процесс создания министерства на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.
По плану, процесс создания министерства должен был длиться месяц.