Міністром у справах ветеранів призначили Ірину Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада України призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів, повідомляє кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів України.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше пропонував Верховній Раді призначити нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.
Наприкінці лютого Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, яке має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.
У кінці березня Кабінет Міністрів України на виконання постанови Верховної Ради України розпочав процес створення Міністерства у справах ветеранів на базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.
За планом, процес створення міністерства мав тривати місяць, але воно досі не створено.
Як повідомляв УНН, фахівці Міністерства у справах ветеранів США можуть увійти до робочої групи з підготовки створення Міністерства у справах ветеранів України.